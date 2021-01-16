كشفت تعديلات نظام العمل المقترحة التي تعكف وزارة الموارد البشرية عليه، على تجريم السمسرة في توظيف السعوديين بغرامات تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ريال، واعتبار قرار الاستقالة نافذا عند مرور 30 يوما دون الرد، مع أحقية صاحب العمل تأجيلها لمدة 60 يوما إذا اقتضت مصلحة العمل، مع إمكانية استبدال ساعات العمل الإضافية بإجازات مدفوعة الأجر بدلا من صرف بدل إضافي بنسبة 50%.ورفعَ التعديل المقترح مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 14 أسبوعا توزعها كيف تشاء، بعد أن كانت 10 أسابيع، مع إلغاء تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة، لتكون الرسوم على العامل.وشملت التعديلات عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا، أو 40 ساعة أسبوعيا.