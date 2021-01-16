أكملت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البرامج التعليمية كافة استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني غدا (الأحد)، على مستوى مدارس التعليم المستمر، والتربية الخاصة، ورفع الجاهزية في الأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج، إذ يتم العمل على متابعة التجهيزات، وتوزيع الكتب، والأدلة الإرشادية لجميع الفئات المستهدفة.

وقالت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د. مها السليمان: «عدد مدارس التعليم المستمر للبنين لجميع المراحل والبنات للمرحلة الابتدائية بلغ ٢٧١٣ مدرسة، تضم قرابة ١٢٠ ألف طالب وطالبة في كافة المراحل الدراسية»، مشيرةً إلى استعداد الإدارة العامة للتعليم المستمر للتعليم عن بُعد، ببث كافة الدروس عن طريق مدرسة البث الفضائية (قناة عين)، التي بدأت الفصل الأول، ونفذ 15 معلماً ومعلمة ٦٩٥ حصة للمرحلة الابتدائية، استفاد منها جميع طلاب وطالبات التعليم المستمر، إضافة إلى التكامل مع قنوات التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأضافت د. السليمان أن انطلاق الدراسة في المدارس السعودية بالخارج ستكون غدا، وبعد غد، الرابع والخامس من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ الموافق 17، 18 يناير ٢٠٢١ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي لعام ١٤٤٢هـ ٢٠٢٠-٢٠٢١ في جميع الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج، مبينةً أن هذه البداية تتزامن مع اكتمال الاستعداد لبداية الدراسة في الفصل الثاني في ظل ما تشهده البلدان المضيفة من استمرار جائحة كورونا، مع التفاوت في مستوى الإجراءات الاحترازية بين الدول حسب مستوى انتشار الفايروس والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من حيث الدراسة الحضورية أو عن بُعد.

وأشارت د. مها السليمان إلى قيام الإدارة العامة للتربية الخاصة بالعمل على التأكد من توفر كافة الإمكانات البشرية والتجهيزية في معاهد وبرامج ومراكز التربية الخاصة قبل بدء الرحلة التعليمية والتأهيلية للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من هذا العام، حيث تم التنسيق مع إدارات وأقسام التربية الخاصة في إدارات التعليم لمتابعة وصول الكتب والأدلة الدراسية للطلاب والطالبات، سواءً كتب التعليم العام أو كتب التربية الخاصة للفصل الثاني بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة حسب الفئة، كذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة؛ لتسخير الإمكانات التقنية للمعلمين والمعلمات لمواصلة التعليم لجميع الطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي التعليمية، إضافة إلى تسجيل الدروس في قناة عين التعليمية، لافتةً إلى الانتهاء من تشكيل فرق من المعلمين والمعلمات المتميزين لتقديم مناهج التربية الخاصة مسجلة في قنوات عين التعليمية للتربية الخاصة للفصل الدراسي الثاني لتكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات وأسرهم والمهتمين، وإصدار دليل إرشادي للعمل مع الطلاب ذوي الإعاقة في رياض الأطفال في الروضة الافتراضية ليكون موجهاً وميسراً للمعلمين والمعلمات وأسر ذوي الإعاقة في مرحلة التأسيس التعليمي.