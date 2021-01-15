بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال الملك سلمان:علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهة أخرى، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله - وأبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال ولي العهد: تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله – ونبعث لكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.