أعلنت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة هند الزاهد، أن حكومة المملكة العربية السعودية جادة جدا في في دعم ملف تمكين المرأة السعودية، على عدة مستويات، من دخولها إلى سوق العمل، أو عبر استمرارها في سوق العمل من خلال بيئة داعمة وفرص متكافئة، ووصولها إلى مناصب قيادية.

وأفادت خلال مشاركتها في برنامج «سؤال مباشر» الذي بثته قناة «العربية» اليوم (الجمعة)، بأن المؤشرات الدولية الحيادية أوضحت تقدم المملكة في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات، موضحة أن مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل تجاوزت التوقعات، إذ كان المستهدف وصولهن إلى نسبة 25% في عام 2025، ولكن نسبة مشاركتهن اليوم وصلت إلى 31%، وهذا تقدم كبير جدا، أما في قطاعات الخدمة المدنية، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية من 39% إلى 41%، وأغلبهن في قطاعي التعليم والصحة إضافة إلى بعض القطاعات الحكومية الأخرى.

وفي ما يخص المناصب القيادية للسعوديات في القطاع العام، كشفت أن نسبتهن تبلغ حالياً 2.5% بعد أن كانت 1.6% في 2017، وفي المقابل، فإن نسبتهن في المناصب القيادية العليا والمتوسطة في القطاع الخاص أفضل إذ بلغت 25%.

وتطرقت إلى وجود برنامج تدريبي ضمن رحلة تطويرية بالتعاون مع جامعة انسياد العالمية المتخصصة في تدريب القياديين، إذ يعمل البرنامج على تأهيل 1700 سيدة سعودية في جميع أنحاء المملكة، وتم تأهيل نصفهن.

وأعلنت أن وزارة العدل شهدت توظيف أكثر من 2000 سيدة خلال 3 سنوات، على جميع المستويات الوظيفية، ومنهن من تقلدن مناصب قيادية في وزارة العدل، وأخيرا تم تعيين نساء كاتبات عدل، موضحة أن «القاضي» يحتاج لمسيرة عملية حتى يصل إلى منصب القضاء، كاشفة أن تعيين المرأة السعودية بمنصب «قاضية» بات قريبا.