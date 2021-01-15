حددت وزارة العدل المقابل المالي لأعمال الموثقين ‏في الوكالات والإقرارات والإفراغات والعقود على أن يدون المرخص له مقدار المقابل المالي على العملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.



وبينت الوزارة أن الحد الأدنى للمقابل المالي هو 100 ريال بينما يصل الحد الأعلى للمقابل المالي إلى 4000 ريال في الوكالات والإقرارات والرهون بينما الحد الأعلى في الإفراغات العقارية وعقود النكاح والعقود يصل إلى 5000 ريال.