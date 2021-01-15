أنهى معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام بالمنطقة الشرقية، الدراسات البحثية قبل السريرية، ضمن مساعي التوصل إلى أول لقاح سعودي مضاد لفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».

وينتظر فريق بحثي من المعهد بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، صدور الموافقات اللازمة لبدء التجارب السريرية لأبحاث اللقاح.

وعن الدراسة البحثية، ذكرت الدكتورة إيمان المنصور (أستاذ مساعد، وحاصلة على الدكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية والتقنية الحيوية من جامعة ماساشوستس)، أنه تم تطوير لقاح «سارس-كوف-2»، المضاد لـ«كوفيد-19» باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي التي توفر عدة مزايا، منها قدرتها على تحفيز المناعة الخلطية والخلوية، وكذلك سهولة نقلها وتخزينها، واستقرارها العالي، إذ لا يتطلب نقلها تحت درجة حرارة منخفضة جدا.

وأشارت د.المنصور إلى أن اللقاح مكون من تصنيع تسلسل جيني محسن للبروتين الشوكي «S» للفايروس بتركيبات مختلفة، حيث يتم إعطاء اللقاح للجسم لنسخ وبناء بروتين «S» داخل الخلايا، والذي بدوره يحفز الجسم لإنتاج مناعة خاصة بالمستضد «S»، كما أظهرت الدراسة القبل سريرية إنتاج الأجسام المضادة والأجسام المضادة المحيدة ضد المستضد «S»، اضافة إلى إنتاج السيتوكين كمؤشر للمناعة الخلوية.

وأكدت أن هذه الدراسة تعتبر ضمن المشاريع الإستراتيجية والأبحاث العلمية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المدعومة من وكالة البحث والابتكار في وزارة التعليم.