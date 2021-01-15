أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 169 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى (364.440) حالة، من بينها (1929) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (302) حالة حرجة، كما تم تسجيل (188) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (356.201) حالة.فيما بلغ عدد الوفيات (6310) حالات، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة. وأشارت الوزارة إلى إجراء (49.133) فحصا مخبريا جديدا.