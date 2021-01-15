شدد النائب العام سعود بن عبدالله المعجب على أهمية تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة، داعياً خلال تفقده عدداً من فروع النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى مضاعفة الجهود لتطوير أعمال النيابة العامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.وبدأ المعجب زيارات تفقدية متتابعة لعدد من دوائر النيابة في منطقة الرياض، رافقه فيها وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة، والتقى عددا من المراجعين واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.واطلع المعجب خلال زيارته دوائر النيابة العامة في محافظات الخرج والدلم والحوطة والحريق والأفلاج وثادق والمجمعة والغاط والزلفي وضرما والمزاحمية والقويعية والرين وحريملاء ومرات وشقراء والدوادمي على سير العمل، وناقش مع المسؤولين الخطط والآليات التي تضمن تسريع إنجاز القضايا عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة.