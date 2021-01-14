علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون الإسلامية أصدرت تعميماً فورياً يتعلق بموضوع خطبة الجمعة غداً من خلال التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها والتذكير بها.

وتسلمت إدارة شؤون المساجد ووحدة الخطباء المتعاونين ومديرو إدارت المساجد والدعوة والإرشاد التعميم، الذي أكد سعي الوزارة ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها والتذكير بها ومنها الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.

وطبقاً للتعميم فقد وجه وزير الشؤون الإسلامية باعتماد توجيه خطباء الجوامع والمساجد المهيأة لإقامة صلاة الجمعة بتخصيص خطبة الجمعة 1442/6/2 للتحدث عن خطر الدعاوى الكيدية وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذباً وبهتاناً، وأن هذا من الاعتداء، والله عز وجل يقول: «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»، إلى جانب ما ورد من أحاديث في هذا المعنى.