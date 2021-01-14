أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في خدمات النظافة عن رفع وترحيل أكثر من 1457000 طن من النفايات المنزلية خلال عام 2020، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد أن جهود الأمانة خلال العام الماضي شملت تنظيف 1778000 متر مربع من الأراضي الفضاء ورفع 911613 متر مكعب من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبيناً أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 4366000 كيلومتر، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ 745322 حاوية وصيانة واستبدال 30396 حاوية، وغسيل 23513 كيلومتر من الأرصفة والمرافق.

وأضاف المحيميد أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 124262 لوحة دعائية مخالفة و6488 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، إضافة لرفع 34205 من الإطارات المستهلكة، لافتاً إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020 تضمنت غسيل وتطهير 124651 موقعاً شملت مناطق ألعاب الأطفال وماكينات الصراف الآلي وواجهات المحلات والأبنية ومحيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والفنادق وغيرها من المواقع.