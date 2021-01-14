حرصا على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج بحلول الموعد المحدد، حذرت وزارة الداخلية من السفر للدول التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا لفيروس كورونا دون إذن مسبق، وأهابت بالجميع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية أيا كانت وجهتهم.جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بالوزارة أمس (الأربعاء) قال: «إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 8 يناير 2021م بشأن السماح بالسفر خارج المملكة والقدوم إليها ابتداءً من تاريخ 18/‏ 8/‏ 1442هـ، الموافق 31/‏ 3/‏ 2021 م، وحرصاً من الدولة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج عند حلول موعد السماح بالسفر المشار إليه، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد حذّرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، ومن هذه الدول (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء) وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها». كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو المنتظر تواجدهم في هذه الدول مستقبلا، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.