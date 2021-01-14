تعكف اللجنة الخاصة في مجلس الشورى المعنية على دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والمقدم استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، إذ تعمل على مراجعته علميا وعمليا تبعا لأهميته كونه يندرج تحت الأمن الوقائي والأمن الصحي، علاوة على دراسة جوانبه البيئية والصحية والفنية والاقتصادية.واستعرضت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة، أبرز ما تضمنه مقترح مشروع النظام، فيما ناقشت اللجنة أبرز الملاحظات والآراء التي أبداها الأعضاء، ومن المنتظر أن تستطلع اللجنة حيال المشروع رأي عدد من الجهات ذات العلاقة لاستكمال دراستها بشأنه قبل العرض أمام المجلس في وقت لاحق.من جانبها، واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي، اجتماعها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لمناقشة عدد من المقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، والتي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، حيث أعدت اللجنة توصياتها بشأنها تمهيداً للرفع بتقاريرها عن ذلك للمناقشة تحت قبة المجلس في جلسات قادمة.