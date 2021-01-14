أرجع الأمين العام لجمعية حماية المستهلك صالح اليوسف، الخلل الذي أوقف رابط استقبال شكاوى متضرري فواتير المياه للعدد الهائل من المتضررين الذين قدموا شكاواهم.وأكد لـ«عكاظ» استقبال ٩ آلاف شكوى حتى أمس الأول ما أدى إلى خلل مفاجئ في الرابط المخصص، مشيراً إلى العمل على إطلاق رابط جديد بعد التوصل مع شركة المياه للتنسيق حيال معالجة جميع شكاوى المتضررين بعد حصرها والعمل على معالجتها خلال أسبوع. واعداً بالمدافعة عن شكاوى المتضررين حتى معالجتها، لاسيما وان الجمعية صوت لكل مستهلك ودورها دفاعي وتوعوي وتثقيفي للمستهلك وليست جهة تنفيذية حتى لا يطلب فوق طاقتها. وأطلقت شركة المياه أمس منصة منظم المياه لتمكن المستفيدين من تصعيد شكاوى المياه والصرف الصحي على مقدمي الخدمة في حال عدم الرضا عن نتيجة حل الشكوى. وفيما اعترف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في وقت سابق بتركيب مليوني عداد غير معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس، والقراءات التخمينية للفواتير، أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لـ«عكاظ»، بأن طرازات عدادات المياه الذكية مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بهذا الخصوص.وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت من خلال حسابها على «تويتر» بأنه تم التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتحقق من أن عدادات شركة المياه الوطنية، مطابقة للمواصفات المعتمدة من الهيئة برقم (SASO-OIML-R49-2&3).