تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بـ11 مبادرة رقمية في ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي المقام تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي». وتتضمن المبادرات «بنان» وتنفذها الكلية التقنية للبنات بجدة وهي عبارة عن موقع إلكتروني متخصص في تدريب ذوي الإعاقة من فئة الصم، «غِراس» وهو تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية لتعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية، منصة الموارد التدريبية المفتوحة (مُتم) وتدعم المحتوى التدريبي المفتوح، «الابتكار ورقمنة ريادة الأعمال» وتهدف إلى زيادة الوعي لدى رواد الأعمال بتوظيف ابتكاراتهم إلى التكنولوجيا. وتشمل المبادرات «تعليمنا مُعزز رقمياً» وتركز على تقنية الواقع المعزز، «شغلك من بيتك» تساهم في مساعدة الشباب والباحثين عن العمل بشكل عام على التطوير والتدريب في المجال الرقمي، «الثقافة الرقمية بمكة الذكية» وترمي إلى إلغاء الكتب الورقية بمكتبات المعهد الثانوي الصناعي بمكة المكرمة. كما تشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في الملتقى بمبادرة «رقمي واعد» تهدف إلى التنوع بالبرامج والأنشطة النوعية، اللقاء الافتراضي لمديري الموارد البشرية في جميع القطاعات بالمنطقة، والمعسكر الرقمي لجوالة وكشافة منطقة مكة المكرمة، وندوة رقمية عن الاعتدال والوسطية وثقافة النمذجة والطباعة ثلاثية الابعاد، وأتمتة الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الكلية.ومن المبادرات «براً بكم» لسد الفجوة الرقمية وتعزيز مفهوم العالم الرقمي، «المسجد الرقمي» وهو تطبيق يعتمد على تقديم عدد من الخدمات المتنوعة، «التدريب الرقمي» عبارة عن منصة إلكترونية رقمية يتم من خلالها تقديم الدورات التخصصية عن بعد لكافة أطياف المجتمع.