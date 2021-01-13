استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع أمانة المدينة المنورة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع المدينة المنورة بإجمالي استبدال أكثر من 78 ألف مصباح. ومن المتوقع أن ينتج من هذا المشروع وفرا قدره 69% من استهلاك الكهرباء البالغ نحو 134 مليون كيلو واط، من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED).

وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبدالله الغريري، أن آلية العمل تبدأ من إجراء الدراسات الفنية والمسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع، وأبعاد أعمدة الإنارة، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى. ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 61 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنوياً، أي ما يعادل زراعة نحو مليون شتلة.

الجدير بالذكر أن «ترشيد» تسعى إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، ورفع حصة المحتوى المحلي في صناعة الأجهزة والمعدات عالية الكفاءة، ورفع مستوى الطلب على اليد العاملة في السعودية في هذا القطاع الناشئ الذي خلق أكثر من 1200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مدة وجيزة.