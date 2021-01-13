أكد عضو مجلس إدارة غرفة حائل رئيس لجنة قطاع المقاولات بالغرفة محمد اللحيدان، أنه سيتم إنشاء ديوانية للمقاولين لتكون مقراً للاجتماعات الدورية للمهتمين في قطاع التشييد والبناء بجميع تخصصاته، مضيفاً أن الديوانية ستفتح أبوابها لجميع المنتمين لهذا القطاع في كافة تخصصاته، إذ سيتم تحت سقفها مناقشة هموم المقاولين والعوائق والعقبات التي تعترض القطاع بشكل عام والسعي لحلها. وأضاف «اللحيدان»: ندرس مع الزملاء في لجنة المقاولات مواكبة عصر التقنية الحديثة في هذا القطاع، وإطلاق مبادرات جديدة في تقنيات البناء والمصانع الممولة من الإسكان في المنطقة، وتمكين رواد الأعمال فيها، مشيراً إلى أن لدينا دافعاً قوياً وتحدياً كبيراً وإيجابياً لنصنع من العوائق والعقبات نجاحات في قطاع المقاولات المختلفة لشبابنا في حائل، فلدينا إيمان كامل بقدرات شبابنا وسنستقطب المهتمين ورواد الأعمال لتطويرهم وتأهيلهم في هذا القطاع الحيوي وأبوابنا وقلوبنا مفتوحة لهم.

وأضاف: كما سنقيم عدداً من البرامج والندوات التثقيفية والتوعوية عن الغش التجاري، والاستدامة في قطاع الإسكان والإنشاءات، إضافة لإقامة العديد من ورش العمل والدورات والندوات والمؤتمرات والمعارض المختصة في القطاع، لاسيما أنه يعد القطاع الثاني بعد النفط في المملكة.

وقال «اللحيدان»: إننا نعمل جاهدين مع الزملاء في اللجنة بروح الفريق الواحد، على تطوير القطاع والرقي فيه وبروز رواد الأعمال في قطاع التشييد تحت مهن متخصصة.