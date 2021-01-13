أعلنت وزارة الموارد البشرية انتهاء العمل بالمادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 1440/04/11 التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب كورونا.

وتضمنت «المادة 41» 3 حلول لأصحاب المنشآت وذلك بعد تقديم 70% من العاملين لديهم على نظام «ساند»، وهي تخفيض الأجر مع تخفيض ساعات العمل، أو إعطاء العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إعطاء العامل إجازة بدون راتب وتوقف عقده مؤقتاً مع بقائه على رأس العمل لحين انتهاء الظروف الاستثنائية.