أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 175 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 156 حالة تعافٍ إضافية، 4 حالات وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 36271 حالة، من بينها 1954 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 307 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 356013 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6304 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.