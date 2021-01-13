تابع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان الحادثة الأليمة، التي وقعت على طريق المدينة مساء أمس ونتج عنها وفاة 6 أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة.

وقدم الأمير فهد بن سلطان تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، سائلاً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جهتهم أعرب ذوو المتوفين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل، سائلين المولى القدير أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.