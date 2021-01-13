أطلقت صحة القريات حملة توعوية بعنوان التطعيم للقاح كورونا (كوفيد-19) لمكافحة انتشار الفايروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات والإرشادات اللازمة للقيام بدورهم في مكافحة الفايروس.

وتهدف الحملة إلى تشجيع أهالي المحافظة على أخذ اللقاح الذي سيتواجد في المحافظة خلال 5 أسابيع تقريباً.

وأوضح مشرف الطب الوقائي بصحة القريات الدكتور محمد عبدالرحمن، أنه سيتم ترويج حملة خلال الأسابيع القادمة عبر قنوات الاتصال المختلفة مثل مقاطع الفيديو وملفات الرسوم المعلوماتية لتطعيم ١٤٨ ألف شخص.