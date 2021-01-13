أغلقت الأمطار الغزيرة التي هطلت مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على محافظات منطقة عسير أمس الأول، الواجهة البحرية في مركز الحريضة ليومين متتاليين، وباشرت الفرق المعنية المواقع المتضررة وعملت آليات أمانة المنطقة على نزح 1123 طناً من مياه الأمطار في 49 موقعاً بإشراف 229 كادراً و92 آلية.وصاحب هطول الأمطار انخفاض كبير في درجات الحرارة دفع الكثير من المواطنين إلى التوجه إلى المحافظات الساحلية لاعتدال الأجواء. وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، عمل الأمانة والبلديات طيلة 24 ساعة لاحتواء مياه الأمطار من خلال رفع الجاهزية القصوى لكل الإدارات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى استمرار أعمال فرق التنظيف لإزالة الأتربة من مجاري السيول والعبارات ومن المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي.من جهتها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين من التهاون في احتياطات السلامة أثناء استخدام وسائل التدفئة نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق هذه الأيام، ودعت لاتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة سواءً عن طريق الحطب أو الفحم وإشعالها خارج الغرف وإدخالها بعد تحولها إلى جمر مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.وفي السياق، غطّت الثلوج والبرد أمس قمم جبال أَجَا الغربي بحائل، ما دفع العديد من المتنزهين للتوجه لمواقع تساقط البرد للاستمتاع بالأجواء الشتوية.