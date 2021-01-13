أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز استمرار الخير والعطاء في الأحوال كافة، ورغم ما يعيشه العالم من ظروف غير طبيعية نجد بلادنا مستمرة في مشاريعها التنموية، فبالأمس تم توقيع العديد من المشاريع في مدينة تبوك، واليوم في محافظة تيماء والقادم أكثر، معرباً عن شكره لوزير الإسكان، الذي أصبح جهده واضحا للعيان، فالناس ترى المنتج وتستخدمه ومشروع الإسكان التنموي في تيماء يعتبر مثالاً لذلك.جاء ذلك خلال تدشينه وتأسيسه أمس عددا من المشاريع التنموية والخدمية الجديدة في محافظة تيماء، كما تفقد سير العمل في المشاريع التابعة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشركة المياه الوطنية، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ700 مليون ريال.وسلم خلال الاحتفالية المقامة بهذه المناسبة الوحدات السكنية لعدد من المستفيدين، ودشن مشروعي إسكان وأراضي تيماء المطورة التي تتربع على مساحة تناهز 641 ألف متر مربع وتضم 388 فيلا، و376 أرضا مطورة، وتضم جامعين يتسع كل منهما لـ1500 مصل، و3 حدائق، وأراضي لإقامة المدارس بها، بقيمة إجمالية تتجاوز 400 مليون ريال.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس الأول، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتناول خلال اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة الرشيدة.