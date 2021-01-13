نفذت وزارة الداخلية أمس حُكم القتل حداً في المدعو آدم زين عيسي كوجي - تشادي الجنسية، لإقدامه على اختطاف حدث وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وسرقة سيارات عدة بطرق مختلفة والهروب من دار التوقيف، وارتكاب جرائم اختطاف وسرقات وتهديد بالسلاح الأبيض.وبالقبض على الجاني المذكور، أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه موجب لحد الحرابة فقد تم الحُكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني أمس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.