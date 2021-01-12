أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن بدء تنفيذ مشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بكامل مراحلها بمنطقة الجوف بات وشيكا جدا لخدمة المنطقة، وسيتم تنفيذها بسعة 442 سريرا، ومقرر تشغيلها في 25 أغسطس 2025. جاء ذلك خلال اجتماعه في الإمارة اليوم، مع المشرف العام على برنامج التخصيص بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العمر والفريق الفني المصاحب من مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس الرويلي.

واستعرض الفريق الجهود التي بُذلت خلال الشهور الماضية التي شهدت التعاقد مع الاستشاريين لمرحلة الدراسات التفصيلية، والانتهاء من التصاميم بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي، فيما سيتم خلال العام الحالي الحصول على الموافقة للبدء في مرحلة الطرح والترسية مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة عميقة في المجال الصحي.

كما أكد الفريق أن عام 2022 سيشهد الإعلان عن المستثمر الفائز في الترسية، وإنهاء إجراءات التعاقد والإقفال المالي بمشاركة القطاع الخاص، وستستغرق أعمال التنفيذ ما يقارب 30 شهراً، إضافة إلى 6 أشهر إضافية لإمداد المدينة بالتجهيزات اللازمة، على أن يتم التشغيل الفعلي والكامل في 2025.

وعدّ الأمير فيصل بن نواف هذا المشروع التنموي إحدى ثمرات اهتمام وحرص الحكومة الرشيدة، وعنايتها الفائقة والمستمرة بصحة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة، وترجمة عملية لما توليه من اهتمام ودعم غير محدود للقطاع الصحي، متطلعاً إلى إتمام هذا المشروع بالوقت المخطط له لتحقيق الهدف الرئيسي وهو خدمة أبناء المنطقة والمناطق الشمالية.

حضر اللقاء وكيل إمارة الجوف حسين آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة المشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد السناني.