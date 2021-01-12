قالت «صحة جدة» إن عدد 701.139 مراجعا استفادوا من خدمات أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة جدة البالغ عددها 12 مستشفى، وذلك خلال العام الماضي 2020، إذ تم تقديم خدمات الطوارئ لجميع الفئات العمرية من الجنسين في جميع الحالات الطبية الجراحية والحرجة، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضافت أن قسم طوارئ مستشفى شرق جدة استقبل أكبر عدد من المراجعين، إذ قدم خدماته لعدد 136.670 مراجعا، كما استقبل مجمع الملك عبدالله الطبي 92.759 مراجعا، واستقبل مستشفى الملك فهد 84.233 مراجعا، فيما قدّم مستشفى الملك عبدالعزيز خدماته لعدد 83.846 مراجعا، في حين استقبل مستشفى العيون 59.207 مراجعين، وقدّم مستشفى الليث العام خدماته لعدد 53.351 مراجعا، كما استقبل مستشفى الثغر العام 52.662 مراجعا.

وأبانت صحة جدة أن مستشفى أضم العام استقبل 43.576 مراجعا لقسم الطوارئ، أما مستشفى رابغ العام فقد استقبل 40.936 مراجعا، ومستشفى العزيزية للأطفال استقبل 37.358 مراجعا، في حين استقبل مستشفى الصحة النفسية 11.988 مراجعا، وأخيراً استقبل مجمع إرادة 4553 مراجعا في قسم الطوارئ خلال العام الماضي 2020.