بدأت المرحلة الأولى من مبادرة التمكين الرقمي تحت شعار (التمكين الرقمي رسالة ورؤية)، في جميع المراكز الصحية المستهدفة بمحافظة الجموم، وذلك بعد تدشينها من قبل المحافظ فهد القثامي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور ديلشاد علي عباس، وبإشراف ومتابعة من الرئيس التنفيذي لقطاع شمال مكة الصحي الدكتور أحمد المسلمي.

وقام الفريق المنظم للمبادرة بتركيب شاشات العرض والملصقات التوعوية داخل المراكز للتعريف بما تحتويه المبادرة، وما تهدف إليه من تطبيقات صحية إلكترونية وأهمية التحول الرقمي، وكيفية الوصول إلى البرامج المتاحة في وزارة الصحة بكل يسر وسهولة.