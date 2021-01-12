أعلن ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

مدينة مليونية بطول 170 كم.

تحافظ على %95 من الطبيعة في أراضي نيوم.

صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية.

نموذج لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا.

مخطط يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

تضم مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي.

بيئة بلا ضوضاء أو تلوث وخالية من المركبات والازدحام.

استجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري.

تعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

توفر 380 ألف فرصة عمل.

إضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ترجمة عملية وخطوة في طريق تنفيذ تعهدات ولي العهد بتحويل الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة.

تعكس رؤية ولي العهد للمستقبل والحاجة لبناء مدن ذكية.

تأكيد ولي العهد على ضرورة الوثوب نحو المستقبل.

على مدى العصور بُنيت المدن من أجل حماية الإنسان بمساحات ضيقة.

بعد الثورة الصناعية بُنيت المدن لتضع الآلة والسيارة والمصنع قبل الإنسان.

المدن التي تدعي أنها هي الأفضل في العالم يقضي فيها الإنسان سنين من حياته من أجل التنقل.

ستتضاعف هذه المدة في 2050.

سيُهجّر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون ومنسوب مياه البحار.

ولي العهد:

ولي العهد يتساءل:

لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟

لماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنوياً بسبب التلوث؟

لماذا نفقد مليون إنسان سنوياً بسبب الحوادث المرورية؟

لماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟

نحن بحاجة لتجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية.

ستعيد مدينة «ذا لاين» تعريف مفهوم التنمية الحضرية.

مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي.

الوصول لمرافق الخدمات الأساسية في 5 دقائق سيراً على الأقدام.

حلول المواصلات الفائقة السرعة ستجعل التنقل أسهل.

أبعد رحلة لا تستغرق 20 دقيقة.

معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار وجودة حياة استثنائية.

الاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تسهيل التواصل مع الإنسان بطريقة تمكّن من التوقّع والتفاعل بقدرات غير مسبوقة.

تسخير نحو %90 من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية.

تعكس نهجاً لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة.

تعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة %100 وتحقق مستقبلا إيجابياً للكربون.

بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين.

بدء تطوير «ذا لاين» خلال الربع الأول من 2021.

تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

نيوم أحد المشاريع العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة.