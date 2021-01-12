تزامنا مع إعلان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة، أكد عدد من الوزراء في تغريدات متعددة أن للمشروع عدة منافع على خطط وزاراتهم، وسينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.فمن جهته، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، بأن مدينة «ذا لاين» المليونية، تعد مدينة ذكية تعكس رؤية ولي العهد وتعيد مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وشاركه في القول وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي الذي بين أن مدينة «ذا لاين» تعكس رؤية ولي العهد لمدن المستقبل وخلق بيئة حضرية مبتكرة تُمكن الإنسان وتعزز التنوع الاقتصادي.فيما اعتبر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن مشروع ذا لاين يستشرف مستقبلاً مشرقاً خالياً من حوادث الطرق والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة تسبق العالم أجمع. وعلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي على المشروع قائلاً: «يسابق وطننا المستقبل بفكر وطموحات مهندس الرؤية ولي العهد، ستكون المدينة المليونية مشروع ذا لاين نموذجاً مثالياً لما يجب أن تكون عليه المجتمعات لحماية الإنسان والتعايش مع الطبيعة وتساهم في توفير 380 ألف فرصة وظيفية». وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم، يمثل نقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية ويحافظ عليها مع الاعتماد على المصادر المتجددة والحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها. من جهته، وصف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إطلاق مشروع ذا لاين في نيوم بأنه خطوة رائدة تؤكد للعالم أنه لا حدود لطموح المملكة إلا عنان السماء، وترسخ دور المملكة الريادي في التركيز على تمكين الإنسان من العيش الكريم، والحفاظ على كوكب الأرض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.ومن جانبه، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن تأسيس «ذا لاين» أكبر مدينة عالمية صديقة للبيئة ضمن مشاريع نيوم، سيدفع باتجاه أن تكون المملكة قلب المنطقة النابض اقتصادياً، فيما وصف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، المشروع، بأنه ما يحتاجه العالم، مدن تضع الإنسان أولا، بتجربة تنقل استثنائية وتخلق التوازن بين الإنسان والطبيعة. وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن رؤية ولي العهد في مشروع ذا لاين عالمية؛ جعلت من الإنسان أولاً في حياته وصحته وبيئته وإنتاجيته وترفيهه، ونموذجاً فريداً لمستقبله وطموحه، ويتميز المشروع بمبادئ الإنسانية العالمية والتنوع الاقتصادي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص البحث والابتكار لصناعة المستقبل.