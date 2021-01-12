طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على زيادة نسبة الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، وتمكين الهيئة من إيجاد كادر وظيفي يوفر بيئة عمل جاذبة مستقطبة للكفاءات المميزة. كما طالب بتكثيف الجهود الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، والتوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية، مع الإسراع في تنفيذ مهامها في الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.تمويل رواد الأعمال الزراعية ودعا المجلس في جلسته العادية الـ13 من أعمال السنة الأولى للدورة الثانية التي عقدها أمس (الإثنين)، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشاريع الزراعية لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشاريع الزراعية. فيما صوت المجلس بالموافقة على قيام وكالة الأنباء السعودية بتطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات، إضافة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع. وفي قرار آخر، وافق المجلس على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏52) في 15 /‏‏ 11 /‏‏ 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏14) في 3 /‏‏ 2 /‏‏ 1436هـ.رفع نسبة توظيف الإناثوناقش المجلس أهمية إسراع الهيئة العامة لعقارات الدولة في وضع برنامج زمني لتحقيق الأهداف والمبادرات لإكمال منظومة الأعمال، والعمل على رفع نسبة توظيف الإناث بما يتناسب وتوجهات الدولة في تمكين المرأة وتعزيز دورها، والاستغناء عن بعض فروع الهيئة البالغ عددها 14 فرعاً، وحصر أراضي المرافق والخدمات التي لم تخصص والاستفادة منها خدمياً واستثمارياً بشكل أفضل بما يتوافق مع رؤية 2030، وتفعيل دور الهيئة في اعتماد آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكّنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها. وحصر عقارات الدولة وبناء قاعدة بيانات جيومكانية إلكترونية ذات شمولية ومُحدثة لتلك العقارات بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية، وتطوير حوكمة رصينة لتعظيم الاستفادة من تلك العقارات سواءً لتنظيم استخدامها من جهات حكومية أو استثمارها. الاستفادة من المواد الهيدروكربونيةبعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، التي طالبت وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها لتطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشاريع مستدامة لخدمة المجتمع بشكلٍ ممنهجٍ ومستمر، وإعداد خطةٍ زمنيةٍ لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة، بما يتناسب مع المشاريع والمبادرات المستقبلية، مؤكدةً في تقريرها وضمن توصياتها أنه على الوزارة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات، داعيةً الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لسد العجز الحالي ومواكبة الطلب المتنامي، والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.توجيهات القيادة احتوت أزمة أسعار السوق النفطيةوأشاد أعضاء المجلس بجهود وزارة الطاقة في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات سمو ولي عهده بشأن إصلاح السوق النفطية، وما بذله سمو وزير الطاقة من جهودٍ ضخمة لاحتواء أزمة الأسعار التي تهاوت واستطاعت المملكة العودة بها نحو سقف 55 دولاراً.أبرز قرارات المجلس:تعديل نظام حماية الطفل من الإيذاءمشروع تفاهم بين المملكة والمجر في إدارة المياهإعداد خطة لإثراء المحتوى الإعلامي وتكثيف إنتاجه