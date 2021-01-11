صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات و كسر الأقفال الخارجية لها و سرقة ما تحويه من بضائع وممتلكات، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (1,200,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.