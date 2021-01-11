يدشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان غداً (الثلاثاء) عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة تيماء، بقيم إجمالية تقارب الـ 700 مليون ريال في قطاعات الإسكان والمياه والبلدية.

ورحب محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بزيارة أمير منطقة تبوك للمحافظة قائلاً: «الأمير فهد متابع بشكل دائم، وحريص على لقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والوقوف على احتياجاتهم من خلال هذه الزيارات الميدانية، أو من خلال المسؤولين في المحافظة، وتأكيده الدائم على إيصال الخدمات للمواطن».

وأضاف: «أمير منطقة تبوك سيفتتح عدداً من المشاريع التنموية بالمحافظة، ويضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، كما سيطلع على المشاريع الجاري تنفيذها في بلدية تيماء المتمثلة في أعمال السفلتة ورصف وإنارة وتجميل المدينة، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع إنشاء المرافق البلدية بقيمة إجمالية تتجاوز 165 مليون ريال، كما سيضع حجر الأساس لإيصال المياه لعدد من القرى والهجر بالمحافظة، ويطلع على مشاريع المياه القائمة، فيما سيدشن مشروعي إيصال المياه والصرف الصحي لحي الرحمانية»، مبيناً أن قيمة مشاريع المياه مجتمعة بلغت 132 مليونا و542 ألفا و663 ريالا.

وأشار السديري إلى أن أمير المنطقة سيدشن إلى جانب ذلك مشروع وزارة الإسكان بمحافظة تيماء، التي تتربع على مساحة 641 ألف متر مربع، وتضم 388 فيلا، و376 أرضا مطورة، وجامعين يتسع كل جامع منهما لـ1500 مصل، و3 حدائق وأراض لإقامة المدارس بها، بقيمة إجمالية إجمالية تتجاوز 400 مليون ريال.