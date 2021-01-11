رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة«ذا لاين» في نيوم.

وقال الأمير فهد بن سلطان في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، انطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم.

وأضاف أمير تبوك: الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم على المضي قدما وبوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة، واستمرار للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية، مؤكدا: إن أبناءكم وهم يستبشرون بالإعلان عن مشروع «ذا لاين» فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائما سندا وعونا لتحقيق كل الآمال والتطلعات، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتواصلون العطاء والبناء.

وقال الأمير فهد بن سلطان في برقية مماثلة رفعها لولي العهد: يسعدني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان سموكم انطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم، مؤكداً أن هذا المشروع النوعي الذي يكون فيه الإنسان المحور الرئيسي فإنه يعتبر أنموذجا عالميا لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية ويعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية ورؤية جريئة لبناء نموذج مختلف ومتوازن واستمرار للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030، مضيفا: الجميع وهم يستبشرون بالإعلان عن مشروع «ذا لاين» يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائما سندا وعونا لتحقيق كل الآمال والتطلعات، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة، والله يحفظكم ويرعاكم.