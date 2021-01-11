شَهِد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، اليوم (الإثنين)، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجية الداعمة لدور البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة وذلك في مرحلته الثالثة «تمكين التجارة الرقمية» بحضور رئيس جامعة جدة، والمدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس غرفة جدة.



ورحّب الأمير مشعل بن ماجد بمثل هذه الاتفاقيات التي تدعم برنامج التوطين وبما يعود نفعه على شباب وشابات هذا الوطن وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكداً سموه على أن الهدف من البرنامج هو الاستمرارية لتحقيق أهدافه والمتمثلة بتدريب وتأهيل الشباب والشابات وتزويدهم بالخبرات اللازمة، مشيداً بإيجابية جامعة جدة وتفاعلها مع هذا المشروع عبر كوادرها الأكاديمية.



وأضاف الأمير مشعل بن ماجد أن رؤية المملكة 2030 تضع من ضمن أهدافها توطين الوظائف، وأن تكون الأولوية بشغلها بأبناء الوطن، مؤكداً أن أبناء الوطن غالين علينا وسنكون معهم وسنسعى لتأهيلهم لسوق العمل، والتعاون مع القطاع الخاص بهذا الشأن عبر غرفة جدة للوصول إلى نجاح وظيفي أكبر.



فيما بارك الأمير مشعل بن ماجد توقيع أربع اتفاقيات للبرنامج إحداها مع بنك التنمية الاجتماعية، الذي سيقدم من جانبه خدمات وحلولاً تمويلية وخدمات غير مالية، ومنها الدعم التمويلي للمشاريع الريادية لخريجي برنامج «توطين 3»، وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية وتحديداً في مجالي التدريب والاستشارات.



كما بارك توقيع اتفاقيات للبرنامج مع كل من باب رزق جميل، وعيادات الأعمال، وصندوق الاستثمارات والتنمية المستدامة بجامعة جدة، والتي ستساهم من جانبها في تحديد فرص ريادة الأعمال، ودراسة البرامج المناسبة للملتحقين بالبرنامج، ودعم المشاريع الريادية من خلال حاضنات الأعمال، والمشاركة في اللجان المشكلة التي تقوم باختيار المشاريع الريادية.



وعن الربع الأول من المرحلة الثالثة من البرنامج، فقد بلغ عدد المسجلين في مسار التمكين 3857 وتم تدريب 286 من الإناث بينما بلغ عدد المسجلين في مسار الريادة 919 وتم تدريب 236 من الذكور.



ويواكب البرنامج في مرحلته الثالثة رؤية المملكة والتغيرات المتسارعة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة بتمكين شباب وشابات محافظة جدة من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر المتاجر الرقمية إلى جانب تطوير المتاجر القائمة من خلال تزويدهم بمهارات ومعارف المستقبل.



الجدير ذكره أن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة قد تم تدشينه من قبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في 29 شعبان 1439هـ، كأول مشروع متكامل لتأهيل وتدريب الشباب والشابات، وتأمين العديد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاع الخاص، وفي عدد من المجالات وذلك بالتعاون مع جامعة جدة كشريك تنفيذي أساسي، وكل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وغرفة جدة.



وشهد البرنامج في مرحلته الأولى تدريب 5194 شاباً و1757 شابة بمجموع ساعات تدريب بلغ 400 ساعة، فيما بلغ عدد المسجلين بالمرحلة الثانية 1550 فرداً و 20 شركة بمجموع ساعات تدريب بلغ 64 ساعة.