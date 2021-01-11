رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، الذي يزور المنطقة.وبحث الاجتماع إستراتيجية الهيئة بالمنطقة نحو حماية عقارات الدولة، ودورها التنموي والاقتصادي، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، إضافة إلى خطط وأعمال لجان النظر في طلبات تملك العقارات بالمنطقة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.