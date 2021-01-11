ذكرت دراسة أجراها علماء وأطباء في الصين أن أكثر من ثلاثة أرباع مرضى كوفيد-19 الذين تم تنويمهم في مستشفيات مدينة ووهان، خلال الفترة بين يناير ومايو 2020، ظلوا يعانون على مدى 6 أشهر بعد تعافيهم من أحد أعراض كوفيد-19 بشكل سيئ جداً. وأشارت الدراسة بوجه الخصوص إلى الشعور بالتعب الشديد، وألم العضلات. بينما قال 26% من أولئك المتعافين إنهم عانوا صعوبات في النوم. وذكر 23% أنهم عانوا القلق والاكتئاب. وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة «ذا لانسيت» الطبية البريطانية المرموقة إلى أن تلك البيانات تم استخلاصها من متابعة 1733 متعافياً في مدينة ووهان. وأشارت بلومبيرغ إلى أن تلك النتائج تمثل نذير شؤم للمجتمعات والأفراد من أن كوفيد-19 يترك تأثيرات طويلة المدى، حتى بعد أن يتعافى منه المصابون. وقال أحد مؤلفي الدراسة اختصاصي الرئة في المركز الوطني الصيني لأبحاث الأمراض التنفسية إن هذه الدراسة تؤكد الحاجة إلى توفير رعاية طويلة الأمد لقطاعات كبيرة من السكان، وإجراء دراسات موسعة عن التأثيرات المتطاولة لمرض كوفيد-19. وتشير الدراسة إلى أن من أهم المخاطر التي ينبغي الاعتناء بدرسها خطر الإصابة بالوباء للمرة الثانية بالنسبة لمن يتعافى منه. فقد كشفت الدراسة نفسها أن الأجسام المضادة التي تنشأ نتيجة الإصابة بالمرض ودحره انخفضت لدى 94 من المتعافين في تلك المجموعة بنسبة 53% خلال الأشهر الستة التالية للتعافي. كما كشفت الدراسة أن 13% من أولئك المتعافين الذين بدت وظائف الكليتين لديهم جيدة أثناء فترة تنويمهم بالمستشفى اتضح أنها بدأت تضعف وظيفياً خلال أشهر الدراسة الستة التالية للتعافي.