أوضح رئيس بلدية الساحل علي جلبان أنه تم إغلاق الواجهة البحرية في مركز الحريضة، اليوم، للتأكد من عدم تضرر التوصيلات الكهربائية حفاظاً على سلامة المرتادين نتيجة الأمطار التي شهدها المركز.

وقال جلبان: الواجهة البحرية تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين، إذ وصل عدد الزوار أمس الأول إلى أكثر من 5 آلاف وسط اكتمال منظومة الخدمات التي أشرفت عليها أمانة المنطقة وبمتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، مؤكداً أن البلدية كثفت أعمال النظافة والصيانة اليومية بتجهيز 300 عامل نظافة إلى جانب صيانة إضاءات الواجهة البحرية بما يتناسب مع طبيعتها وموقعها، ومتابعة جميع دورات المياه وتوفير المعقمات اللازمة لضمان نظافتها وتعقيمها باستمرار، مشيراً إلى أن مراقبة جميع المواقع مرتبطة بغرفة تحكم ومراقبة رئيسية، إضافة إلى غرف الخدمات والصيانة والخدمات الإسعافية.

وأوضح رئيس بلدية الساحل أنه تم تشكيل فرق طوارئ تعمل وفق برنامج عمل مُخصص من خلال تكثيف جهود قسم العمليات وخدمات النظافة، فضلاً عن زيادة العمالة خلال الفترة المسائية على الواجهة البحرية ومرافقها، وتكثيف العمل على نظافة دورات المياه العامة بالواجهة البحرية على مدار الساعة، وزيادة فترات العمل في الواجهة خلال هذه الفترة.

وأهاب ابن جلبان بجميع المتنزهين الحرص والمساهمة في مساندة فرق النظافة لتأدية واجبها والحفاظ على الواجهة البحرية، ومرافقها، وعدم إلقاء النفايات في الأماكن غير المخصصة لها أو العبث بدورات المياه، والمحافظة على الحدائق والألعاب والمرافق العامة التي وُجدت من أجلهم ورمي المخلفات بالأماكن المخصصة، مطالبًا بالمحافظة على المرافق الخدمية والسياحية والترفيهية، مؤكداً أن هناك من يعبث بالممتلكات خلال وجوده في الواجهة وهذا يستدعي تطبيق العقوبات على المخالفين، لافتاً إلى أن أعمال الرقابة مستمرة على مدار الساعة من خلال الفرق الميدانية.

يُذكر أن أمانة عسير عملت على تجهيز الواجهة البحرية بالحريضة واكتمال منظومة الخدمات بها؛ تزامناً مع إجازة منتصف العام وكثرة الزوار، ودعت الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 التي تعمل على استقبال جميع الملاحظات وذلك لضمان بيئة صحية وسليمة للزوار وتقديم أفضل الخدمات في الواجهة البحرية.