قطعت مياه الأمطار والسيول اليوم الطريق الساحلي بمركز القحمة التابع لمنطقة عسير، وداهمت مياه الأمطار الأحياء والمنازل. وأرجع عدد من المواطنين السبب إلى أن بعض قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول كانت مغلقة تماما. واستنفرت بلدية الساحل بكامل معداتها، بينما انتشرت فرق الإنقاذ والسلامة بالدفاع المدني والدوريات الأمنية على الطريق الساحلي.

وكان مركز القحمة قد شهد أمطارا غزيرة لم يشهدها من قبل. ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى توخي الحذر والحيطة واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الأجواء.