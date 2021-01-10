وقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» مع شركة العمران الحديثة (MACC) على رعاية برنامج الإثراء الشتوي لعام 2021 الذي بدأ اليوم (الأحد) 10 يناير ويستمر إلى 21 منه. ووقع على اتفاقية الرعاية من طرف «كاوست» رئيس برنامج الاثراء الشتوي لعام ٢٠٢١ د. خالد سلامة، ومدير عام المبادرات الخاصة في كاوست سامية فلمبان، بينما وقع من طرف شركة العمران الحديثه (ماك) مدير المشاريع أحمد دالي بلطة.

وتعد «ماك» من الشركات الرائدة التي لها مقر في جامعة كاوست في ثول، وتقوم بأعمال كثيرة داخل الحرم الجامعي، والمدينة الجامعية عموماً، في ما يخص أهم الخدمات الأساسية التى تحتاجها وتقوم عليها «كاوست».