غطّت الثلوج والبَرَد اليوم مساحات واسعة من مرتفعات جبال أَجَا الغربي، اليوم (الأحد)، إذ شملت السلف وجو وعين بلطة. وقصد أهالي المنطقة أماكن تساقط الثلوج؛ للاستمتاع بالأجواء الخلابة في مثل هذا الوقت من كل عام حيث اكتست الأرض البياض، فيما حرص المتنزهون وهواة الطقس على التقاط الصور وصناعة مجسمات من الثلوج.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة حائل الجميع إلى أخذ الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.