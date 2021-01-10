شاركت 10 جهات وطنية في إبداء مرئياتها حول الخطة الإستراتيجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» (2023- 2028)، من خلال ورشة العمل الوطنية التي أقيمت أخيراً في الرياض.وكانت «الألكسو» قد طلبت من الدول الأعضاء في المنظمة إبداء مرئياتها حول مسودة الإستراتيجية المقترحة للمنظمة، وعملت المملكة من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذي في الألكسو، على تضمين جميع الجهات ذات العلاقة في مجالات عمل المنظمة في المشاركة في تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها وفقاً للتخصص.وتعمل الإلكسو على التحضير لعرض مرئيات الدول على لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية للمنظمة في اجتماعها 19 يناير القادم، ومن ثم تعرض لاحقاً على المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه في أبريل 2021 للاطلاع وإبداء الملاحظات، حيث تنتهي الإستراتيجية الحالية للمنظمة في نهاية 2022.يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) منظمة متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساساً بالنهوض بالثقافة العربية بتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الإقليمي والقومي والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها.