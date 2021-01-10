وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على إقامة فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفترة 9 - 10 من فبراير القادم، بمشاركة نخبة من العلماء المحليين والدوليين في المجال الرقمي، وتهدف إلى تقديم حلول رقمية تعزز منظومة التحول الرقمي بالمنطقة ومحافظاتها. جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة أمس (السبت)، اطلع خلاله على أعمال وإنجازات ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» منذ انطلاقته في محرم مطلع العام الحالي، وآليات سير المبادرات البالغ عددها أكثر من 411 مبادرة تقنية قدمتها جهات حكومية وأهلية بالمنطقة بالإضافة إلى الأفراد. بدوره، أوضح المشرف العام على الملتقى سلطان الدوسري خلال الاجتماع، أن الملتقى حقق منذ انطلاقته قبل أكثر من 4 أشهر العديد من المكتسبات، من أبرزها إنشاء تطبيقات هواتف ذكية ومنصات إلكترونية رقمية تعزز استخدام التقنية بالمنطقة، وصناعة قدوات رقمية تتبناها الشركات البارزة مثل (Google) و(Amazon) لتنمية قدرات أبناء المنطقة وتطوير أفكارهم، كما تم توقيع أكثر من 20 عقداً لتنفيذ أبحاث وابتكارات تخدم المنطقة، كما عمل الملتقى على استقطاب علماء محليين دوليين في المجال الرقمي، وتنظيم حوارات ودورات تدريبية تستهدف أبناء المنطقة في المجالات الرقمية.