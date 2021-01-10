تأكيداً على مأمونية اللقاح، وتوفير أفضل السبل الممكنة لحماية المواطنين والمقيمين على الأرض الطيبة من فايروس كورونا، يشارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، السعوديين تفاصيل تلقيهم اللقاح المضاد لفايروس كورونا.وتعكس مشاركة خادم الحرمين وولي عهده السعوديين أخذ اللقاح، مدى الاهتمام من أعلى المستويات في السعودية بتسخير أقوى الاحتياطات الأمنية الصحية للمواطنين والمقيمين، لتجنيبهم تأثيرات جائحة كورونا على المستوى الصحي والاقتصادي.الأكيد أن الحكومة السعودية تتحلى بأعلى درجات المسؤولية تجاه شعبها، ما تؤكد عليه القرارات المتخذة، والإجراءات المطبقة قبل جائحة كورونا وبعدها، مستشعرة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية في السعودية، وألا شيء يفوق روحه وصحته.