أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 110 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 174 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 363.692 حالة، من بينها 2024 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 308 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 355.382 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6286 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في السعودية لتصل إلى 97.7%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.55%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (40)، منطقة مكة المكرمة (31)، المنطقة الشرقية (12)، منطقة المدينة المنورة (12)، منطقة عسير (3)، منطقة القصيم (3)، منطقة جازان (3)، منطقة تبوك (3)، منطقة نجران (2)، منطقة الباحة (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (31)، جدة (14)، مكة المكرمة (12)، المدينة المنورة (4)، الخبر (4)، الهفوف (4)، الطائف (3)، ينبع (3)، ضرما (3)، مهد الذهب (3)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (46)، عرعر (15)، مكة المكرمة (7)، رفحا (7)، طريف (6)، جدة (5)، الدمام (4)، المبرز (4)، جازان (3)، الهفوف (3)، البكيرية (3)، وادي الدواسر (3).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.