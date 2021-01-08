أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 1442/8/18 الموافق 2021/3/31، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية كما يلي نصه:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 1442/4/16 الموافق 2020/12/1 المتضمن أن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والبيان الصادر بتاريخ 1442/5/18 الموافق 2021/1/2 المتضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة على القادمين إلى المملكة، ونظراً لاستمرار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفايروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية بحمد الله، وحرصاً على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء 1442/8/18 الموافق 2021/3/31 ما يلي:

(أ) السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

(ب) رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل.

(ج) فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

(د) يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.