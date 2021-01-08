بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا بمناسبة حصول دولته على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «تلقينا ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لدولتكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لدولتكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، راجين لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد جيورجي جاخاريا رئيس وزراء جورجيا بمناسبة حصول دولته على ثقة البرلمان لمنصب رئيس الوزراء.

وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ السرور نبأ حصول دولتكم على ثقة البرلمان لمنصب رئيس وزراء جورجيا، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، وأن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لدولتكم الحرص على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، راجياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».