تمكن الدفاع المدني بمحافظة أضم بالتعاون مع بلدية المحافظة من إنقاذ عائلة سعودية احتجزها سيل وادي أضم مساء الخميس بعد أن استعان بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة.

وفي التفاصيل أن الدفاع المدني بمحافظة أضم تلقى بلاغا بوجود عائلة محتجزة داخل سيل وادي أضم بعد أن سقطت سيارتهم في مجرى الوادي وحاصرتها مياه السيول وكادت تجرفها حيث تمت الاستعانة بإحدى المعدات الثقيلة التابعة لبلدية المحافظة والتي وصلت للموقع في زمن قياسي وتم إنقاذ العائلة بفضل الله.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لبلدية أضم يحيى المالكي إن المحافظة قد شهدت مساء اليوم أمطارا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب لتباشر بلدية محافظة أضم أعمالها ضمن لجنة الطوارئ وبإشراف مباشر من رئيس البلديه المهندس عمر الزهراني لتتم معالجة آثار الأمطار بأسرع وقت ممكن.