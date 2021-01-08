صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت عن إحباط محاولتي تسلّم وترويج نحو (4.400.402) قرص أمفيتامين وأكثر من (10) كيلوغرامات من مادة الميث أمفيتامين و(5) كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في منطقة الرياض بعد تسلّم عناصرها، مواطن ومقيم، (4.400.402) قرص أمفيتامين مخدر تم إخفاؤها داخل شحنة فاكهة المانجا.

وفي عملية أخرى، تمت الإطاحة بخلية مكونة من (3) مقيمين يمتهنون ترويج المخدرات بالمنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهم وبحوزتهم (10.68) كيلوغرام من مادة الميث أمفيتامين مخدر و(5) كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدر.

وأكد النقيب محمد النجيدي أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، وعدهم (5) متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.