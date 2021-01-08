يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- لمناقشة تقارير لجانه وعدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.ويستمع في جلسته العادية الثالثة عشرة التي يعقدها الإثنين القادم إلى تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 /‏ 1441، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440 /‏ 1441.ويبحث تقريرين مقدمين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة وللمركز الوطني للتنافيسة، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل. كما يصوت أعضاء المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة الثلاثاء القادم على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري للعام المالي 1440 /‏ 1441هـ، ويستعرض مرئيات لجنة الإدارة والموارد البشرية حيال التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، وتقريراً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية.كما يضم جدول أعمال المجلس خلال جلستيه الأسبوع القادم عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات المختلفة.