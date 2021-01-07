احتلت المملكة المرتبة الأولى عربياً وإسلامياً والـ11 ضمن أقوى الدول على مستوى العالم، وفقاً للتصنيف السنوي لمجلة (CEOWORLD) الأمريكية لعام 2021، التي تربعت فيها الولايات المتحدة على صدارة الترتيب تلتها الصين وروسيا، ثم الهند والمملكة المتحدة وفرنسا في قائمة تضم 190دولة.

وقام الباحثون في المجلة بتجميع وتحليل ومقارنة الدول من خلال 7 فئات رئيسية هي الاستقرار السياسي، والتأثير الاقتصادي، وميزانية الدفاع، وأسلحة الدولة، والتحالفات العالمية، والقوة الناعمة، والجيش، من أجل تحديد التصنيفات النتائج والمنهجية التفصيلية.

واستندت الدراسة التي قامت بها المجلة إلى مسح عالمي مفصل أجري بين 19 أكتوبر و24 ديسمبر من العام الماضي 2020، بالشراكة مع معهد سياسة الأعمال العالمية (GBPI)، شارك فيها ما يقارب 200 ألف شخص.

كما تمت مناقشة نقاط البيانات حسب مصادر من منظمات وهيئات اقتصادية دولية مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وغيرها، ثم استخدموا هذه المعلومات للمقارنة بين تلك الدول.