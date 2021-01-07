نوه الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» المهندس عبدالله العيسى بجهود القيادة الرشيدة والإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا، التي تؤكد الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين وجعل صحة الإنسان أولوية قصوى.

وكشف العيسى تخطي تطبيق «توكلنا» حاجز 9.5 مليون مستخدم مسجل في التطبيق، حيث يضم التطبيق أكثر من 30 خدمة ويدعم 7 لغات الأكثر استخداماً في المملكة.

وأوضح أن «الجواز الصحي» يستعرض من خلاله بياناته الخاصة باللقاح وتاريخ أخذه والتأكيد من أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فايروس كورونا «كوفيد-19» وأصبح «محصّنا» ضد الفايروس، مبيناً أن ذلك لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المعنية بل مواصلة الالتزام حتى ما بعد التطعيم.

وبين أن خدمة «الجواز الصحي» متاحة في تطبيق «توكلنا» وتمكن الجهات الحكومية من استخدامها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين للعودة للحياة بالطريقة الطبيعية، ويكمن دورها الآن في استعراض الحالة الخاصة بالتحصين.